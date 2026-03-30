Salernitana, come conquistare il terzo posto

di Marco De Martino

SALERNO – L’ennesima disfatta stagionale, maturata al Viviani di Potenza, ha nuovamente minato le fragili certezze guadagnate faticosamente dalla Salernitana durante il mese di gestione Cosmi. Ieri pomeriggio il Cosenza ha concretizzato l’aggancio in classifica al terzo posto, anche se i granata conservano ancora un vantaggio minimo ma importante relativo agli scontri diretti con i silani nei quali sono in vantaggio grazie alla vittoria strappata al San Vito-Marulla ed al pareggio dell’Arechi. Stasera, invece, toccherà alla Casertana provare ad accorciare le distanze dai granata e dai silani nella sfida casalinga contro il Sorrento. Se i falchetti dovessero conquistare l’intera posta in palio salirebbero a quota 59 punti, a -1 dal duo Salernitana-Cosenza.

LA VOLATA PER IL TERZO POSTO A quattro giornate dalla fine, dunque, tutto è ancora in bilico per la conquista della terza piazza. Analizzando il cammino delle tre squadre coinvolte, la volata potrebbe durare fino agli ultimi 90’ della regular season. Nella prossima giornata, almeno sulla carta, proprio la Salernitana avrà il compito più arduo. Infatti, mentre i granata ospiteranno un Benevento ormai ad un passo dalla promozione aritmetica in serie B, il Cosenza ospiterà un Foggia in piena lotta per non retrocedere, mentre la Casertana sarà ospite della Cavese al Simonetta Lamberti. Nel turno successivo la Casertana riceverà l’Audace Cerignola, la Salernitana sarà impegnata a Trapani, sempre che oggi i siciliani non vengano esclusi dal campionato, mentre il Cosenza sarà di scena sul campo del Picerno. Nella penultima giornata la Salernitana ospiterà all’Arechi proprio l’AZ Picerno, la Casertana giocherà a Latina mentre il Cosenza riceverà il Trapani, ma anche in questo caso il verdetto atteso in giornata potrebbe cambiare lo scenario. L’ultima giornata della regular season prevederà Casertana-Giugliano, Cavese-Cosenza e Foggia-Salernitana. Un volatone che è assolutamente imprevedibile e che potrebbe ridisegnare la prossima griglia play off.

COSMI PENSA ALLA RIVOLUZIONE La Salernitana dovrà perseguire un solo obiettivo, quello di centrare quattro vittorie su quattro per avere la certezza aritmetica di arrivare al terzo posto. Per farlo mister Serse Cosmi dovrà strigliare nuovamente il gruppo come accaduto dopo il derby di Caserta ma, molto probabilmente, operare anche scelte clamorose sul piano tecnico. Elementi come Donnarumma, Capomaggio e Villa hanno ancora una volta deluso e non è da escludere la possibilità che il tecnico granata possa puntare, in questo scorcio finale della stagione, su elementi più freschi ed affamati. In vista del derby con il Benevento, Cosmi potrebbe ritrovare Berra e Golemic, reduci da una settimana complicata a causa dei rispettivi infortuni, mentre tornerà a disposizione Quirini che ha scontato il turno di squalifica. Tra i pali potrebbe fare il suo esordio stagionale Brancolini, pienamente recuperato dopo il lungo infortunio.