Bicchielli: Aliberti guida percorso politico serio

“Accolgo con grande favore e convinzione le parole del sindaco Pasquale Aliberti e il percorso politico che ha deciso di avviare a Scafati. La ricostruzione del centrodestra, dopo anni complessi, non è solo un obiettivo locale ma una scelta di grande responsabilità politica”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico dopo l’annuncio del sindaco di Scafati circa le nuove adesioni in Fratelli d’Italia che vanno ad incrementare la sua maggioranza. “Gli ingressi in Fratelli d’Italia e l’apertura a un progetto inclusivo, che valorizza anche le esperienze civiche, dimostrano una visione matura e lungimirante. Aliberti sta interpretando nel modo migliore ciò di cui oggi i territori hanno bisogno: unità, radicamento e capacità di costruire una proposta credibile e rappresentativa. Il valore dell’unità non è uno slogan, ma è ciò che consente al centrodestra di essere forte e di governare bene, come sta accadendo a livello nazionale. Ed è proprio questo modello che può e deve essere replicato anche nei territori. Sono certo che Scafati possa diventare un esempio concreto di questo percorso, abbassando le tensioni e riportando il confronto politico su un piano serio, fatto di proposte e responsabilità”, ha aggiunto il deputato salernitano. “Non va, inoltre, dimenticato che, alle ultime elezioni provinciali, Pasquale Aliberti è stato il candidato consigliere del centrodestra più votato: un dato politico significativo, che conferma il suo radicamento e la fiducia che amministratori e territorio ripongono nella sua leadership. Per queste ragioni, credo che Pasquale Aliberti rappresenti oggi una delle figure più autorevoli e capaci del nostro territorio. La sua esperienza e la sua capacità di unire lo rendono, a mio avviso, il profilo giusto per rappresentare l’intero centrodestra anche nelle prossime elezioni provinciali per la Presidenza della Provincia di Salerno”, ha detto ancora Bicchielli.
Categorie
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Extra
- Campania
- Ultimora
- Coronavirus
- Cronaca
- Regionali 2020
- Sport
- Politiche 2022
- Spettacolo e Cultura
- amministrative 2023
- Attualità
- Tech
- Video
- Business
- Provincia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco