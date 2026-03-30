Bicchielli: Aliberti guida percorso politico serio

“Accolgo con grande favore e convinzione le parole del sindaco Pasquale Aliberti e il percorso politico che ha deciso di avviare a Scafati. La ricostruzione del centrodestra, dopo anni complessi, non è solo un obiettivo locale ma una scelta di grande responsabilità politica”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico dopo l’annuncio del sindaco di Scafati circa le nuove adesioni in Fratelli d’Italia che vanno ad incrementare la sua maggioranza. “Gli ingressi in Fratelli d’Italia e l’apertura a un progetto inclusivo, che valorizza anche le esperienze civiche, dimostrano una visione matura e lungimirante. Aliberti sta interpretando nel modo migliore ciò di cui oggi i territori hanno bisogno: unità, radicamento e capacità di costruire una proposta credibile e rappresentativa. Il valore dell’unità non è uno slogan, ma è ciò che consente al centrodestra di essere forte e di governare bene, come sta accadendo a livello nazionale. Ed è proprio questo modello che può e deve essere replicato anche nei territori. Sono certo che Scafati possa diventare un esempio concreto di questo percorso, abbassando le tensioni e riportando il confronto politico su un piano serio, fatto di proposte e responsabilità”, ha aggiunto il deputato salernitano. “Non va, inoltre, dimenticato che, alle ultime elezioni provinciali, Pasquale Aliberti è stato il candidato consigliere del centrodestra più votato: un dato politico significativo, che conferma il suo radicamento e la fiducia che amministratori e territorio ripongono nella sua leadership. Per queste ragioni, credo che Pasquale Aliberti rappresenti oggi una delle figure più autorevoli e capaci del nostro territorio. La sua esperienza e la sua capacità di unire lo rendono, a mio avviso, il profilo giusto per rappresentare l’intero centrodestra anche nelle prossime elezioni provinciali per la Presidenza della Provincia di Salerno”, ha detto ancora Bicchielli.