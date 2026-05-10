Sarno. successo per la Festa dello Sport 2026

Una giornata di entusiasmo e partecipazione ha animato il centro cittadino di Sarno, in occasione della terza edizione della “Festa dello Sport 2026”, promossa dal Comune di Sarno in collaborazione con il Forum dei Giovani e il patrocinio del CONI e dedicata alla promozione dell’attività fisica, della socialità e dell’inclusione attraverso il diritto allo sport come valore condiviso e accessibile a tutti, che unisce, educa e fa crescere, resa possibile anche grazie alla partnership con Decathlon e alla partecipazione di numerose associazioni sportive. Centinaia di cittadini, famiglie e giovani atleti hanno preso parte all’iniziativa che ha trasformato Piazza 5 Maggio e Via Matteotti in una vera e propria palestra a cielo aperto. Protagonisti assoluti della manifestazione, sono stati i bambini e gli atleti delle associazioni e società sportive presenti sul territorio che si sono esibiti in diverse discipline sportive attraverso dimostrazioni e saggi gratuiti: calcio, basket, fit pump, karate, pugilato, kick boxing, lotta libera, pilates, danza coreografica, danza aerea, danza classica, danza latina, danza hip-hop/k-pop, show dance, danza moderna e contemporanea, danza del ventre, break dance, danze coreografiche e orientali, balli caraibici, ginnastica ritmica, attività motoria e di base, allenamento funzionale, ciclismo, tiro con l’arco, powerlifting, weightlifting. La giornata è stata arricchita dalla presenza del giovane attore Antonio D’Aquino, protagonista della serie “Mare Fuori”, e da grandi atleti sarnesi che hanno portato in alto il nome della città di Sarno in ambito nazionale e internazionale. Angelo Crescenzo, Mariangela Correale, Fabrizia Pepe, Annachiara ed Ermelinda De Vivo, Matteo D’Ambrosi, Samuele Esposito, Dalila Ingenito, e Serena Imbriaco, hanno accolto con entusiasmo l’abbraccio della comunità, trasformando l’evento in una occasione di ispirazione e vicinanza per i più giovani. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Sarno, ha visto la presenza e la partecipazione del Sindaco Francesco Squillante, dell’Assessore allo Sport Stefania Pappacena e dell’intera Amministrazione Comunale, impegnati nella promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco e il taglio del nastro con la benedizione di Don Roberto Farruggio, è intervenuto il delegato provinciale del CONI di Salerno, Renato Del Mastro. A riprendere le varie fasi dell’evento era presente anche una troupe di Sky Sport. “Sarno è una città che vive di sport, un fattore importante di inclusione sociale grazie alla presenza sul territorio di numerose associazioni che ogni giorno svolgono un ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita dei nostri giovani ”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. “Lo sport è un linguaggio universale capace di unire persone di ogni età, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e l’amicizia. Un grazie sincero va a tutte le associazioni sportive del territorio e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, animata soprattutto dalla gioia e dall’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi. Continueremo a sostenere iniziative che promuovano la pratica sportiva come strumento di inclusione e crescita sociale”, ha concluso il Sindaco Squillante. Durante la manifestazione, particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione grazie all’intervento del Dott. Antonio Rizzo, che ha approfondito il tema delle visite medico-sportive agonistiche. Spesso trascurate o eseguite con metodi non conformi e certificazioni non valide, queste visite sono invece fondamentali per garantire la sicurezza degli atleti. E’ quindi obbligatorio rivolgersi a strutture e ambulatori medici riconosciuti, adeguatamente organizzati e attrezzati. La Festa dello Sport si conferma così un appuntamento centrale per la città di Sarno, capace di promuovere i valori dello sport, della partecipazione e della crescita sociale coinvolgendo associazioni, famiglie e nuove generazioni.