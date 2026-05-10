Casertana-Salernitana: le formazioni

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Bacchetti, Rocchi, Martino; Oukhadda, Bentivegna, Toscano, Girelli, Liotti; Casarotto, Butic. A disposizione: Merolla, Vilardi, Kontek, Llano, Heinz, Proia, Kallon, Leone, Galletta, Pezzella, Viscardi, Arzillo, Vano, Saco. Allenatore: Coppitelli

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, de Boer, VIlla; Ferraris; Ferrari, Lescano. A disposizione: Brancolini, Berra, Gyabuaa, Capomaggio, Achik, Inglese, Antonucci, Xaxhiu, Carriero, Quirini, Molina, Longobardi, Di Vico, Boncori. All. Cosmi

ARBITRO: Di Loreto di Terni – assistenti: Tempestilli e Lauri – IV uomo: Nigro – Var: Cosso – Avar: Ubaldi.

Cosmi riparte dal 3-4-1-2 con qualche novità nell’undici titolare: davanti a Donnarumma spazio a Matino (che sostituirà Arena) con Golemic ed Anastasio; in mediana conferme per Cabianca, Tascone e De Boer, mentre Villa torna sull’out mancino. Davanti Lescano e Ferrari con Ferraris trequartista.

La Casertana si schiererà in campo con il 3-5-2: due le novità principali: Bacchetti nel trio con Rocchi e Martino e Bentivegna nel ruolo di mezzala. Oukhadda, Toscano, Girelli e Liotti completano la linea mediana. Davanti Butic e Casarotto.