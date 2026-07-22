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Salerno: Trenitalia, corse aggiuntive metro per concerto Sfera Ebbasta

  • Luglio 22, 2026
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Salerno: Trenitalia, corse aggiuntive metro per concerto Sfera Ebbasta

Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione dell’evento “Salerno Sounds 2026” per il concerto di Sfera Ebbasta in programma sabato 25 luglio. Per consentire un piu’ agevole deflusso dei visitatori, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, fara’ circolare i treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine e fino alle 4 di notte, per un totale di oltre 9300 posti aggiuntivi. In totale saranno 20 le corse metropolitane in piu’, 10 in direzione Salerno e 10 in direzione Arechi, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella. Sara’ ammesso a bordo solo chi esibira’ regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzera’ i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Previsto presidio straordinario di Customer Care e FS Security nella stazione di Salerno per fornire informazioni e assistenza alla clientela. Per evitare code e’ preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Regionale promuove una mobilita’ sempre piu’ sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalita’ digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo cosi’ l’uso della carta. Tutti i biglietti acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie.

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