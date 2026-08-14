Dalla pista del Vestuti all’oro europeo per Dariya Derach

l’infortuno dell’anno scorso a febbraio al meeting indoor di Liévin: due operazioni al ten- dine d’Achille sinistro, a metà giugno e poi a fine luglio per un’infezione, prima di un altro intervento a metà no- vembre al destro. Nata in Ucraina nel 1993, è appro- data in Italia a nove anni con la famiglia a Pagani, in pro- vincia di Salerno (dove si al- lenava allo stadio “Vestuti”), e poi si è stabilita a Formia. Nel curriculum anche due fi- nali globali, ai Mondiali di Budapest 2023 e alle Olim- piadi di Parigi 2024, chiuse all’ottavo posto. “Quando ci si opera tre volte, non ci si aspetta niente – racconta la neocampionessa europea Dariya Derkach – e si cerca di viverla giorno per giorno, sperando di venirne fuori. Contenta di avercela fatta e di essere riuscita dopo tanto tempo ad allenarmi senza dolori, perchè i tendini da tre o quattro anni mi davano un gran fastidio. A volte sono uscita dal campo di allena- mento piangendo per la feli- cità di potermi allenare finalmente bene e in questa stagione si era visto qualcosa di positivo già dalle prime gare. Questa forza l’ho tro- vata dentro di me, dalla vo- glia di fare, da quella fiamma che arde dentro e che è ri- masta accesa. Ci ho provato fino all’ultimo salto, sentivo di avere ancora qualcosa, mi era piaciuto il terzo che era molto scorrevole e ho cer- cato di replicarlo. Non so ne- anche da quanti anni aspettavo questo momento, lo sognavo di notte”.