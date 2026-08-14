Ferragosto, 180 pattuglie in campo

di Erika Noschese

Un dispositivo straordinario di sicurezza per il Ferragosto interesserà l’intera provincia di Salerno. In linea con le direttive espresse dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha predisposto un articolato piano di prevenzione e controllo del territorio con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle migliaia di turisti che sceglieranno Salerno, la Costiera Amalfitana, il Cilento e le aree interne per trascorrere le giornate festive. Il progetto prevede un significativo incremento dei pattugliamenti della Benemerita sulle principali arterie stradali, nei centri abitati, nelle località a più alta densità turistica e nei paesi che, durante il periodo vacanziero, tendono a spopolarsi. Particolare attenzione sarà riservata alle spiagge della Costiera Amalfitana e del Cilento, alle aree archeologiche, ai comuni dell’entroterra e alle zone centrali delle città interessate da eventi e attività di intrattenimento serale. I controlli saranno effettuati 24 ore su 24, con un potenziamento dei servizi serali e notturni, fasce orarie nelle quali si registra tradizionalmente il maggiore afflusso di pedoni e veicoli. Nel complesso saranno impiegate 180 pattuglie, appartenenti al Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania e alle Compagnie di Amalfi, Battipaglia, Eboli, Agropoli, Salerno, Sapri, Sala Consilina e Mercato San Severino. Si tratta di un dispositivo capillare, pensato per assicurare una presenza costante e riconoscibile sul territorio e, allo stesso tempo, una tempestiva capacità di intervento in caso di necessità. Particolare attenzione sarà dedicata alla viabilità lungo le strade maggiormente interessate dagli spostamenti verso le località balneari, come la Statale 163 Amalfitana e la Statale 18 Cilentana, dove l’aumento del traffico può determinare situazioni di maggiore criticità. Parallelamente, le operazioni di vigilanza si concentreranno sulle città e sui luoghi di ritrovo, con controlli specifici durante le ore del divertimento notturno. L’obiettivo è prevenire e contrastare ogni forma di illecito, assicurando tranquillità a residenti, turisti, commercianti e gestori delle strutture ricettive. A spiegare nel dettaglio il rafforzamento dei servizi nel capoluogo è il maggiore Antonio Corvino, comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno. «Con il concorso delle altre forze di polizia e il coordinamento della Prefettura di Salerno, in questi ultimi 3-4 giorni abbiamo intensificato la presenza sul territorio, sia con le auto di servizio con i colori d’istituto sia, naturalmente, con tutti i servizi paralleli svolti nel centro storico, in particolare con il personale in abiti civili», ha dichiarato Corvino. Il comandante ha evidenziato come in città si sia registrato un aumento significativo sia dei residenti rimasti a Salerno sia dei turisti. «Per questo è necessaria una particolare attenzione anche a questo fenomeno. Rafforzeremo i controlli attraverso posti di controllo e servizi mirati, oltre ai controlli spot che effettueremo sul lungomare e nel centro storico». Tra le misure previste anche un maggiore impiego della stazione mobile dei Carabinieri, che sarà operativa per tutto il fine settimana principalmente in Piazza della Libertà, ma anche in altre aree del centro storico, come Piazza Alfano I e Piazza Portanova, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile. Il potenziamento dei controlli non avrà soltanto una finalità repressiva. «Avevamo già avviato una campagna informativa per incentivare l’utilizzo del 112 e le raccomandazioni restano sempre le stesse: dotarsi di un sistema di allarme efficace, chiedere eventualmente a un vicino di controllare l’abitazione durante i periodi di assenza e, soprattutto, segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi comportamento o situazione sospetta», ha aggiunto Corvino. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle fasce più deboli e al contrasto dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti in abitazione, fenomeno che tende ad aumentare nei periodi di ferie estive. «Abbiamo realizzato e continuiamo a realizzare diverse campagne informative e preventive, ma tutto passa dalla tempestività. È un concetto che abbiamo sempre ribadito e che continueremo a ribadire. È un messaggio rivolto non solo agli anziani, ma anche ai loro figli: chiamate il 112 e fatelo nel modo più rapido possibile», ha concluso il comandante della Compagnia di Salerno. La strategia pianificata dal Comando Provinciale conferma dunque l’impegno dell’Arma per la tutela dei cittadini salernitani e dei visitatori durante tutto il periodo di Ferragosto. Uno spiegamento di forze straordinario e diffuso, pensato per consentire a residenti e turisti di vivere le vacanze con la massima serenità e sicurezza.