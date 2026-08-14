Successo per la presentazione del nuovo libro di Antonio Angelo Maienza

di Erika Noschese

Una serata all’insegna della memoria, della cultura e del senso di appartenenza ha animato il cuore di Contursi Terme. È stato un successo di pubblico e di partecipazione la presentazione di “Agorà Contursana – Ricordi di gioventù”, il nuovo libro di Antonio Angelo Maienza, già consigliere comunale di Modena, figura profondamente legata alla comunità contursana, che ha trascorso la propria vita tra Contursi e Modena, città nella quale ha ricoperto anche importanti incarichi politici e istituzionali. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice di piazzetta San Vito, lo scorso 12 agosto, trasformata per una sera in un luogo di incontro e condivisione tra generazioni, storie e ricordi. Numerose le autorità civili, religiose e associative presenti. A portare il proprio saluto istituzionale sono stati il sindaco Antonio Briscione, monsignor Salvatore Spingi, Livia Lardo, presidente dell’associazione “Insieme per…”, con la quale Maienza promuove da anni iniziative culturali come la rassegna letteraria “Contursi che legge e guarda il mondo”, e Luca Barbari, consigliere comunale di Modena, testimonianza del forte legame che l’autore continua a mantenere con entrambe le comunità. Alla presentazione ha preso parte anche il deputato salernitano di Forza Italia Pino Bicchielli, che ha firmato la prefazione del volume e ha voluto sottolineare il valore umano e identitario dell’opera. «Ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione di “Agorà Contursana – Ricordi di gioventù” di Antonio Angelo Maienza, un libro al quale sono particolarmente legato e di cui ho avuto l’onore di scrivere la prefazione. Un racconto che, attraverso ricordi e testimonianze, custodisce la memoria di una comunità e ci ricorda quanto le nostre radici siano fondamentali per comprendere chi siamo e costruire il futuro dei nostri territori», ha dichiarato il parlamentare. Bicchielli ha poi evidenziato anche il significato solidale e spirituale dell’iniziativa: «Un’iniziativa resa ancora più significativa dal sostegno al processo di canonizzazione del Beato Don Mariano Arciero. Grazie ad Antonio Angelo Maienza e a tutti gli organizzatori per una serata capace di unire cultura, memoria e comunità. Custodire la nostra storia significa dare valore alla nostra identità e consegnarla alle nuove generazioni». Nel corso della serata sono stati letti alcuni brani del libro, particolarmente intensi e ricchi di riferimenti alla vita quotidiana della Contursi di un tempo. Attraverso aneddoti, personaggi, luoghi e tradizioni, Maienza ha accompagnato il pubblico in un viaggio emozionante nella memoria collettiva del paese, suscitando commozione e applausi tra i presenti. L’autore ha quindi ripercorso le tappe che lo hanno condotto alla pubblicazione di questa nuova opera, spiegando come il desiderio di preservare i ricordi della propria giovinezza e della comunità contursana sia stato il motore principale del progetto editoriale. Un lavoro che molti cittadini hanno definito già un piccolo patrimonio di memoria locale, destinato a diventare un punto di riferimento per chi vuole riscoprire la storia, le tradizioni e l’anima autentica di Contursi Terme. La serata si è conclusa tra gli applausi del pubblico e con un momento conviviale, confermando ancora una volta come la cultura possa rappresentare un ponte tra passato e futuro, capace di rafforzare il senso di comunità e di mantenere vive le radici di un territorio.