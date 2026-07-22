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Salernitana col Cascia: 14-0 con poker Lescano.

  • Luglio 22, 2026
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Salernitana col Cascia: 14-0 con poker Lescano.

La Salernitana continua a mettere minuti nelle gambe e segnali positivi nel ritiro di Cascia. Nel secondo test amichevole della preparazione estiva, la squadra di Serse Cosmi ha superato con un netto 14-0 la Rappresentativa Locale Dilettantistica, offrendo una prestazione ricca di gol e indicazioni incoraggianti.

Grande protagonista dell’incontro è stato Lescano, autore di un poker, mentre Capomaggio ha firmato una tripletta. Ottimo impatto anche per il neoacquisto Marco Bevilacqua, subito a segno con una doppietta nella sua prima uscita in maglia granata, nonostante un calcio di rigore fallito nel finale del primo tempo.

Ad aprire le marcature è stato Llano dopo appena due minuti di gioco. A seguire sono arrivati i gol di Capomaggio (12′, 16′ e 52′), Bevilacqua (14′ e 19′), Tascone (38′), Lescano (45′, 50′, 64′ e 78′), Ferrari (51′), Boncori (82′) e Berra (84′).

L’unica nota statistica negativa della giornata è il rigore neutralizzato dal portiere avversario al 43′, calciato da Bevilacqua.

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