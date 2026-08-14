Strriscione ultras: «Ma l’asticella la sapete alzare?»

A fare da sfondo alle operazioni di mercato è comparso nelle scorse ore uno striscione della Curva Sud Siberiano, affisso all’esterno dello stadio Arechi. Il messaggio rivolto al presidente Iervolino e al direttore generale Pagano è chiaro: «IERVOLINO E PAGANO: SENZA CHIAREZZA AVETE SOLO DA DIMOSTRARE… MA L’ASTICELLA LA SAPETE ALZARE?». Una presa di posizione che testimonia le aspettative della tifoseria in vista della nuova stagione.