Strriscione ultras: «Ma l’asticella la sapete alzare?» - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Dalla pista del Vestuti all’oro europeo per Dariya Derach
Salernitana, Capomaggio a Lo Spezia
Ferragosto, 180 pattuglie in campo
Strriscione ultras: «Ma l’asticella la sapete alzare?»
Salernitana

Strriscione ultras: «Ma l’asticella la sapete alzare?»

  • Agosto 14, 2026
  • 0
  • 141
  • 1 Min Read
Strriscione ultras: «Ma l’asticella la sapete alzare?»

A fare da sfondo alle operazioni di mercato è comparso nelle scorse ore uno striscione della Curva Sud Siberiano, affisso all’esterno dello stadio Arechi. Il messaggio rivolto al presidente Iervolino e al direttore generale Pagano è chiaro: «IERVOLINO E PAGANO: SENZA CHIAREZZA AVETE SOLO DA DIMOSTRARE… MA L’ASTICELLA LA SAPETE ALZARE?». Una presa di posizione che testimonia le aspettative della tifoseria in vista della nuova stagione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012