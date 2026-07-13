Salerno Sistemi, doppia interruzione idrica il 16 e 17

Due interventi programmati sulla rete idrica comporteranno una doppia interruzione dell’erogazione dell’acqua a Salerno nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 luglio. A comunicarlo è Salerno Sistemi, che ha diffuso un avviso rivolto ai residenti delle aree interessate dai lavori.

Il primo intervento è previsto per giovedì 16 luglio 2026 e riguarderà lavori di manutenzione in Via Santa Margherita, all’altezza del civico 89. Per consentire l’esecuzione delle operazioni sarà necessario sospendere la fornitura idrica dalle ore 9 alle ore 13.

Le zone interessate dal disservizio saranno:

Via Santa Margherita

Via Felice Ventura

Piazza San Martino

Via Solferino

Via Antonio Santoro

Traverse limitrofe

Una seconda sospensione dell’erogazione è stata invece programmata per venerdì 17 luglio 2026, quando sarà eseguito un intervento riparativo in Via Enrico Bottiglieri, all’altezza del civico 78.

In questo caso l’interruzione idrica sarà più lunga e interesserà la fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 15.

Le utenze coinvolte sono ubicate nelle seguenti strade:

Via Enrico Bottiglieri , numerazione dispari dal civico 5 al civico 17

, numerazione dispari dal civico 5 al civico 17 Viale delle Ginestre , numerazione pari dal civico 2 al civico 20

, numerazione pari dal civico 2 al civico 20 Viale delle Ginestre, numerazione dispari dal civico 1 al civico 59

La società che gestisce il servizio idrico cittadino ha assicurato che le attività saranno svolte nel minor tempo possibile al fine di limitare i disagi per residenti, attività commerciali e utenti delle aree interessate.

Si raccomanda ai cittadini di adottare le necessarie precauzioni e di provvedere ad eventuali scorte d’acqua per far fronte alle ore di sospensione del servizio.