Cetara, blitz della Capitaneria in Comune

Blitz della Guardia Costiera questa mattina a Cetara, nell’ambito dell’inchiesta della procura della Repubblica di Salerno sul contestato intervento di ripascimento dell’arenile. i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro di documentazione negli uffici del Comune e nelle abitazioni del sindaco Fortunato Della Monica, del responsabile unico del procedimento e capo dell’ufficio tecnico comunale, del direttore dei lavori e del geologo incaricato della relazione sulla compatibilità della sabbia utilizzata.

Sequestrati anche i cellulari

Secondo quanto si apprende, sono stati acquisiti atti relativi all’intervento di ripascimento e sequestrati anche i telefoni cellulari del primo cittadino e dei tre tecnici, che saranno sottoposti agli accertamenti disposti dagli inquirenti per l’eventuale acquisizione di elementi utili alle indagini.

Le origini dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta dopo il sequestro dei cumuli di sabbia destinati al ripascimento della spiaggia, ritenuti non conformi. Gli investigatori stanno ricostruendo l’iter amministrativo e tecnico che ha portato all’esecuzione dell’intervento.

I disagi per la stagione turistica

Nel frattempo proseguono, ma con lentezza, le operazioni di rimozione del materiale sequestrato. una situazione che sta avendo ripercussioni sulla stagione turistica del borgo della Costiera Amalfitana, con disagi per operatori balneari e attività economiche.