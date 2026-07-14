Set “Avvocato Malinconico” alla Concordia, De Luca incontra i protagonisti

Nello “studio legale” balneare dell’avvocato Malinconico Vincenzo De Luca ha incontrato i protagonisti, il regista e il produttore della fiction che si sta girando a Salerno .

Un set, quello di piazza della Concordia, che ha suscitato interesse e curiosità da settimane, e dove in occasione della fine di un primo blocco di riprese, le maestranze e i protagonisti hanno voluto dar luogo a una piccola festa.