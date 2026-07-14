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Set “Avvocato Malinconico” alla Concordia, De Luca incontra i protagonisti

  • Luglio 14, 2026
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Set “Avvocato Malinconico” alla Concordia, De Luca incontra i protagonisti
Nello “studio legale” balneare dell’avvocato Malinconico Vincenzo De Luca ha incontrato i protagonisti, il regista e il produttore della fiction che si sta girando a Salerno.
Un set, quello di piazza della Concordia, che ha suscitato interesse e curiosità da settimane, e dove in occasione della fine di un primo blocco di riprese, le maestranze e i protagonisti hanno voluto dar luogo a una piccola festa.
La terza stagione sulle avventure/disavventure dell’avvocato Malinconico sarà sicuramente un successo come lo sono state le due precedenti.
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