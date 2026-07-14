Salerno, maxi sequestro di droga in carcere

Un chilo di hashish sequestrato all’interno della Casa Circondariale di Salerno. È il risultato dell’operazione condotta dagli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno rinvenuto la sostanza stupefacente nascosta nei congelatori situati al secondo piano della Prima Sezione dell’istituto penitenziario.
Il ritrovamento conferma, secondo quanto riferito dal sindacato, il continuo tentativo di introdurre sostanze illecite all’interno delle strutture carcerarie. A rendere nota l’operazione è stato Emilio Fattoriello, consigliere nazionale dell’Osapp, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai “Baschi Azzurri”.
«Un risultato importante – sottolinea Fattoriello – ottenuto grazie alla professionalità e all’attenzione degli operatori della Polizia Penitenziaria», impegnati quotidianamente in un contesto operativo particolarmente complesso.
Il rappresentante sindacale ha però richiamato l’attenzione anche sulle difficoltà organizzative che interessano il personale in servizio. Secondo l’Osapp, alla carenza di organico si sarebbe aggiunto il periodo estivo con il piano ferie, determinando un ulteriore aggravio dei carichi di lavoro per gli agenti rimasti operativi.