Ccsc: Accordo raggiunto, Pugliese Presidente, falci vice - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Ccsc: Accordo raggiunto, Pugliese Presidente, falci vice
Salerno Sistemi, doppia interruzione idrica il 16 e 17
Aliberti: «L’Appello motivi tecnici, non speculate»
Terapia CAR-T al Ruggi, il plauso di D’Angelo
Salernitana

Ccsc: Accordo raggiunto, Pugliese Presidente, falci vice

  • Luglio 14, 2026
  • 0
  • 59
  • 1 Min Read
Ccsc: Accordo raggiunto, Pugliese Presidente, falci vice

Nessuna resa dei conti. L’assemblea del Centro di coordinamento, dopo le polemiche degli ultimi giorni, ha sostanzialemte raggiunto l’accordo. Si torna al vecchio schema: sarà Alfonso Pugliese il successore di Riccardo Santoro con Massimo Falci suo vice. A metà mandato è prevista la rotazione dei ruoli. Una discussione che è durata un’oretta e il passo indietro di Francesco Mussio ha indubbiamente favorito il dialogo e il raggiungimento dell’accordo. Ci sarà tempo fino al 16 per presentare la lista dei candidati (prevista solo quella legata a Pugliese) e la votazione si terrà il giorno 21. Soddisfatto il Presidente Santoro per l’accordo raggiunto anche in tempi brevissimi senza particolari polemiche. Del resto nei giorni scorsi lo stesso Santoro aveva chiesto agli iscritti di abbassare i toni e di evitare fughe in avanti da parte dei protagonisti in causa. Così è stato e il clima rasserenato ha contribuito a rendere più facile l’accordo e ridare compattezza al Centro di coordinamento che rischiava di spaccarsi in due fazioni.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012