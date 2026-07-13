Ccsc: Accordo raggiunto, Pugliese Presidente, falci vice

Nessuna resa dei conti. L’assemblea del Centro di coordinamento, dopo le polemiche degli ultimi giorni, ha sostanzialemte raggiunto l’accordo. Si torna al vecchio schema: sarà Alfonso Pugliese il successore di Riccardo Santoro con Massimo Falci suo vice. A metà mandato è prevista la rotazione dei ruoli. Una discussione che è durata un’oretta e il passo indietro di Francesco Mussio ha indubbiamente favorito il dialogo e il raggiungimento dell’accordo. Ci sarà tempo fino al 16 per presentare la lista dei candidati (prevista solo quella legata a Pugliese) e la votazione si terrà il giorno 21. Soddisfatto il Presidente Santoro per l’accordo raggiunto anche in tempi brevissimi senza particolari polemiche. Del resto nei giorni scorsi lo stesso Santoro aveva chiesto agli iscritti di abbassare i toni e di evitare fughe in avanti da parte dei protagonisti in causa. Così è stato e il clima rasserenato ha contribuito a rendere più facile l’accordo e ridare compattezza al Centro di coordinamento che rischiava di spaccarsi in due fazioni.
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