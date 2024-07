Salerno, Sala Abbagnano. Carabinieri intervengono per interrompere una festa

Musica ad altissimo volume, che si poteva ascoltare nitidamente in quasi tutta Sala Abbagnano. Una festa privata, che andava avanti fino a notte fonda. Numerose le segnalazioni al 112 da parte di gente che non riusciva a riposare. Di qui l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti ad individuare la villa dove si svolgeva la festa, chiedendo di sospendere subito la diffusione della musica. Erano quasi le 3. Inevitabili le sanzioni per disturbo della quiete pubblica