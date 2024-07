Arrivano due magistrati al Tribunale di Nocera

Nocera Inferiore “Rinforzi” per il palazzo di giustizia di Nocera Inferiore. Arrivano altri due magistrati per fare fronte alle criticità a Nocera. Criticità che hanno portato la classe forense, soprattutto penale,a proclamare settimane intere di astensione per protesta e all’ex presidente Robustella a rassegnare le dimissioni. Da tempo, il Tribunale di Nocera Inferiore soffre di una cronica carenza di organico, tra magistrati e personale amministrativo, riscontrabile in tutti gli uffici (dal Settore Civile al Giudice di Pace, fino alla Sezione Penale). In particolare, la struttura giudiziaria conta un totale di 33 magistrati, di cui 1 presidente del tribunale, 2 presidenti di sezione e 30 giudici. Una dotazione organica di gran lunga sottodimensionata rispetto alle esigenze del circondario, come emerge dallo stesso sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura. Parte il nuovo corso. Da settembre, quindi, arriveranno Cusani e Loffredo a tamponare le gravi emergenze che durano da oltre due lustri. “Le promesse sono state mantenute con l’arrivo dei magistrati in applicazione extradistrettuale un arrivo che consentirà di smaltire la grande mole di arretrato accumulatosi nel tempo. “Grazie all’impegno del partito Fratelli d’Italia è stato possibile raggiungere un obiettivo importante, dopo anni di inutili polemiche e contestazioni, risollevando finalmente le sorti del nostro Tribunale nell’interesse di tutti i concittadini e della classe forense di avere una giustizia efficace in tempi celere”, fa sapere Francesco De Prisco del coordinamento cittadino del partito di Giorgia Meloni.