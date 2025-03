Salerno. Ristrutturazione Nicodemi. Si procede

di Erika Noschese

La Conferenza dei Servizi preliminare, indetta dal Comune di Salerno, ha dato parere favorevole al progetto di ristrutturazione e riqualificazione della Piscina Nicodemi, presentato dalla Asd Rari Nantes Nuoto Salerno. L’intervento comprende una serie di lavori volti a migliorare la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, tra cui: ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici; rifacimento del manto di copertura; realizzazione di un impianto fotovoltaico; installazione di un sistema di recupero delle acque piovane; riqualificazione dell’area esterna. A ciò si aggiunge la voce di spesa più importante, relativa ai costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, a totale carico della Asd Rari Nantes Nuoto Salerno. La Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole con prescrizioni, che riguardano principalmente il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale.L’inizio dei lavori è previsto già per questa primavera: l’Asd Rari Nantes Nuoto Salerno dovrà presentare al Comune di Salerno il progetto esecutivo dell’intervento, che dovrà tenere conto delle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi. Nel dettaglio: il Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale ha prescritto la presentazione di un piano di gestione e manutenzione dell’impianto, che dovrà essere approvato dal Comune di Salerno; il Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia ha prescritto il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, in particolare per quanto riguarda l’altezza massima dell’edificio e la realizzazione di parcheggi; il Servizio Conservazione e uso razionale dell’energia (Energy manager) ha prescritto il rispetto delle norme in materia di efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda l’isolamento termico dell’edificio e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; il Settore Bilancio, Ragioneria, e Società partecipate ha prescritto la presentazione di un piano finanziario che dimostri la sostenibilità economica dell’intervento; il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Salerno ha prescritto il rispetto della normativa antincendio, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di uscite di sicurezza e l’installazione di un sistema di rilevazione incendi; l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha prescritto il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in particolare per quanto riguarda la qualità dell’acqua della piscina e la pulizia degli ambienti; la Sistemi Salerno – Servizi Idrici s.p.a. ha prescritto il rispetto delle norme in materia di tutela delle acque, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue; E-Distribuzione s.p.a. Zona Salerno ha rilasciato il nulla osta per gli interventi, previo rispetto della normativa di settore.Vista la mole di lavoro prevista, è lecito supporre che i costi previsti si aggirino su una cifra pari a circa un milione e mezzo di euro, senza considerare ovviamente i costi di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto cui una piscina funzionante a pieno regime, come la “Nicodemi”, deve far fronte. Per il momento, stante l’esito positivo della Conferenza dei servizi preliminare, bisognerà comunque attendere l’ok definitivo da parte del Comune di Salerno, che dovrà legittimare l’affidamento, in gestione, della struttura della piscina “Nicodemi” prima di poter quantificare in modo definitivo i costi dell’intervento, variabili anche in base al corrispettivo economico spettante alle ditte che si aggiudicheranno i bandi di gara per gli interventi proposti dalla Asd Rari Nantes Nuoto Salerno.