Salerno: rione Carmine in festa per la processione

Rione Carmine in festa, per la festa della Madonna del Carmelo. Oggi, 16 luglio, poco dopo le 18:30, si è svolta la processione in onore della Vergine che ha attraversato via Carmine e le principali strade del quartiere per poi rientrare presso la Porta Nuova del Santuario. Folta la partecipazione di fedeli che affidano a Maria le loro preghiere.