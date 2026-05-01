Salerno piange la scomparsa di Davide Cacciatore

Generazioni di salernitani, appassionati delle due ruote, hanno conosciuto ed apprezzato l’imprenditore Davide Cacciatore. Cordialità e competenza hanno caratterizzato il suo impegno al servizio del mercato delle moto, una passione ereditata dal papà Enrico. Nel cuore di Salerno, in Via Roma, la concessionaria di famiglia, quella che negli anni del boom economico mostrava e vendeva con orgoglio le produzioni delle storiche aziende italiane conosciute in tutto il mondo, era soprattutto un luogo di incontro per quanti volevano ammirare e conoscere il mondo delle moto. In quello spazio Davide Cacciatore era un abile comunicatore, con passione e competenza raccontava pregi e difetti delle sue “creature a due ruote”, consigliava il motociclo migliore. In un mondo senza social, dove i rapporti umani avevano un valore sacro, Davide Cacciatore si muoveva con il fiuto dell’imprenditore, l’abilità di chi guardava lontano e l’umanità del gentiluomo, di chi probabilmente immaginava un mondo che sarebbe cambiato con una velocità superiore a quella che le due ruote assicuravano ai suoi clienti. Dalle moto al mondo delle costruzioni fino alla commercializzazione di rinomati marchi di olii di pregio. L’amore per la città di Salerno, in particolare per il centro storico, lo ha accompagnato per tutta la vita. Davide Cacciatore è scomparso all’età di 81 anni, l’ultimo saluto nel giorno della Festa del Lavoro, alle 9.30 nella Chiesa di Sant’Agostino.