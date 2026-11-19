Un anno e cinque mesi di reclusione per Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno. È la condanna pronunciata nel pomeriggio di oggi, 19 novembre, dal Tribunale di Vallo della Lucania, presieduto dal giudice Vincenzo Pellegrino, nell’ambito del processo sui presunti appalti pilotati relativi ai lavori per la pubblica illuminazione nel comune cilentano.

Il procedimento, nato da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Salerno, vedeva imputate sei persone. Per Alfieri la Procura aveva chiesto una condanna a sette anni di reclusione. Il collegio giudicante ha invece riconosciuto la responsabilità dell’ex amministratore per il reato di turbata libertà degli incanti, assolvendo l’imputato dagli altri capi d’accusa, compresa l’ipotesi di corruzione.

Per quanto riguarda gli altri imputati, il tribunale ha assolto Vittorio De Rosa, titolare della società Dervit, ed Elvira Alfieri, sorella dell’ex sindaco e a capo della società Alfieri Impianti. Condannato a otto mesi Alfonso D’Auria, procuratore speciale della Dervit, mentre per Carmine Greco, funzionario del Comune di Capaccio Paestum, la pena è stata di un anno e otto mesi.

Otto mesi anche per Andrea Campanile, ex capo staff di Alfieri. Le condanne riguardano, anche per gli altri imputati, il reato di turbata libertà degli incanti. Le pene sono state sospese.

La reazione di Alfieri

A margine della sentenza, Franco Alfieri ha commentato con amarezza la decisione del collegio giudicante, annunciando già la volontà di impugnare il verdetto.

«È una sentenza che non mi soddisfa perché sono state ritenute alcune responsabilità. Resto indenne dal reato di corruzione che era quello che pesava di più. Ovviamente la sentenza va letta nelle motivazioni. Un imputato è innocente fino al terzo grado di giudizio e io credo ancora nella Costituzione. Siamo pronti per l’appello perché io credo ancora nella giustizia».

L’ex sindaco ha poi aggiunto: «Nel dibattimento eravamo tutti sereni perché è stato tutto smontato. Per me è stata una sorpresa, ma le sentenze hanno sempre un esito incerto».

Alfieri ha fatto riferimento anche alle possibili conseguenze della condanna sul proprio futuro politico-amministrativo: «La pena è sospesa quindi ciò che sarà a livello politico è tutto nelle mie mani. Ci sono i tempi per ribaltare questa sentenza e chissà cosa accadrà».

Infine, un passaggio personale sul periodo vissuto dopo le vicende giudiziarie: «È stato un periodo che ho affrontato con forza, non rinnego nulla di quello che ho fatto». Il rammarico più grande, ha spiegato, riguarda l’impossibilità di vedere la madre negli ultimi due anni: «Nessuno mi potrà ripagare me e la mia famiglia di questa sofferenza».

In chiusura, anche una stoccata al Partito Democratico: «Tanta solidarietà ma non dal partito».

La vicenda giudiziaria non è dunque conclusa: per gli imputati condannati resta aperta la possibilità di ricorrere in appello, in attesa delle motivazioni della sentenza di primo grado