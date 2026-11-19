Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha firmato oggi il Decreto Presidenziale n.83 con il quale sono stati designati i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione della Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. SpA) per il triennio 2026-2028, ai fini della successiva nomina da parte dell’Assemblea. Lo annuncia, in una nota, Palazzo Santa Lucia. La decisione fa seguito alle dimissioni rassegnate nei giorni scorsi dal presidente, dott. Tommaso Casillo, in conseguenza della vicenda giudiziaria scaturita dalle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, e dai consiglieri avv. Tommaso Amabile e avv. Assunta Tartaglione, che hanno determinato, secondo quanto previsto dallo statuto societario, la cessazione dell’intero organo amministrativo.

I componenti designati nel nuovo Consiglio di amministrazione, ancora la nota, sono il dott. Angelo Spirito, già presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione, con funzioni di presidente, il prof. Jonathan Franz Pratschke e la prof.ssa Silvia Tuccillo, entrambi docenti presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rispettivamente di sociologia dei processi economici e del lavoro, il primo, e di diritto amministrativo e pubblico, la seconda. La scelta della Regione Campania, in qualità di socio unico, chiude la nota, punta ad avviare una nuova fase per la società, attraverso una governance caratterizzata da elevate competenze tecniche, giuridiche e organizzative. L’obiettivo è rafforzarne il ruolo strategico a supporto del sistema sanitario regionale, assicurando solidità amministrativa, correttezza delle procedure e tutela dell’interesse pubblico.