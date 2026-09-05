Salerno, moto impenna e travolge scooter: grave 19enne, giovane in carcere

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte in Corso Garibaldi a Salerno. Ad avere la peggio è stato un 19enne, rimasto gravemente ferito e ricoverato in codice rosso al “Ruggi” per un importante trauma toracico subito. È stato arrestato, invece, il 19enne che era alla guida di una moto che ha provocato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Salerno, il giovane sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per fare un giro in sella alla sua moto.

Arrivato in Corso Garibaldi, avrebbe percorso un tratto impennando e ad alta velocità. All’altezza di un incrocio la moto avrebbe colpito in pieno lo scooter su cui viaggiava il 19enne, provocandogli gravi ferite. All’arrivo dei soccorritori il responsabile dell’incidente si era già dileguato. I carabinieri, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere, sono riusciti a individuarlo. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e condotto in carcere. Il ferito, invece, si trova ricoverato in gravi condizioni al Ruggi.