Salerno, moto impenna e travolge scooter: grave 19enne, giovane in carcere - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, raccolta sangue in piazza Amendola
Mastella a Fico, ‘A scuola dal primo ottobre, come ai miei tempi’
Di Battista operato a Cuba, rinviato il rientro in Italia
Salerno, moto impenna e travolge scooter: grave 19enne, giovane in carcere
Cronaca

Salerno, moto impenna e travolge scooter: grave 19enne, giovane in carcere

  • Settembre 5, 2026
  • 0
  • 157
  • 1 Min Read
Salerno, moto impenna e travolge scooter: grave 19enne, giovane in carcere

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte in Corso Garibaldi a Salerno. Ad avere la peggio è stato un 19enne, rimasto gravemente ferito e ricoverato in codice rosso al “Ruggi” per un importante trauma toracico subito. È stato arrestato, invece, il 19enne che era alla guida di una moto che ha provocato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Salerno, il giovane sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per fare un giro in sella alla sua moto.

Arrivato in Corso Garibaldi, avrebbe percorso un tratto impennando e ad alta velocità. All’altezza di un incrocio la moto avrebbe colpito in pieno lo scooter su cui viaggiava il 19enne, provocandogli gravi ferite. All’arrivo dei soccorritori il responsabile dell’incidente si era già dileguato. I carabinieri, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere, sono riusciti a individuarlo. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e condotto in carcere. Il ferito, invece, si trova ricoverato in gravi condizioni al Ruggi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012