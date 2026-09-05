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Pollica ricorda Angelo Vassallo

  • Settembre 5, 2026
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Pollica ricorda Angelo Vassallo

Sedici anni sono passati, ma il nome di Angelo Vassallo continua a vivere nella sua terra, nelle battaglie per la tutela dell’ambiente, nell’idea di una comunità capace di prendersi cura del proprio futuro. Oggi Acciaroli si fermerà ancora una volta per ricordare il “sindaco pescatore”, trasformando la memoria in un momento collettivo di riflessione e di impegno. Una giornata che non vuole essere soltanto commemorazione, ma anche occasione per ritrovarsi attorno a quei valori che hanno segnato l’esperienza amministrativa e umana di Vassallo: rispetto per il territorio, legalità, sostenibilità e attenzione alle nuove generazioni.

«Ricordare Angelo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità. Ogni anno questa giornata ci ricorda che il modo più autentico per onorare Angelo è continuare a lavorare per una comunità più giusta, più sostenibile e capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici», dichiara il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.

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