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Di Battista operato a Cuba, rinviato il rientro in Italia

  • Settembre 5, 2026
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Di Battista operato a Cuba, rinviato il rientro in Italia

Il rientro da Cuba in Italia di Alessandro Di Battista, previsto per il pomeriggio di oggi, è stato rinviato. A comunicarlo, in un post condiviso anche sui profili social dell’ex deputato M5S, è l’Associazione Schierarsi, di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente. A quanto si apprende, l’ex parlamentare è stato operato all’Avana.

“Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”, si leggeva nel post pubblicato stamani dall’Associazione.

Il malore, gli accertamenti, il post dell’ex deputato

Il 48enne, sull’isola per dei reportage, era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo aver accusato un forte mal di testa. Ricoverato a Santa Clara e poi trasferito a L’Avana, si è sottoposto a ulteriori accertamenti anche alla presenza dei due medici del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva, inviati dal leader del M5s Giuseppe Conte, che hanno raggiunto l’ospedale dove è presente anche la compagna di Di Battista, Sahra Lahouasnia.

“Oggi mi sento meglio”, aveva scritto Di Battista tre giorni fa sui suoi profili social. “Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”, aveva spiegato. Oggi l’annuncio del rinvio della partenza e la notizia dell’operazione.

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