Salerno, martedi stop all’acqua per 24 ore nei quartieri collinari

Rubinetti a secco per un’intera giornata in diversi quartieri collinari della città. Martedì 28 aprile, a partire dalle ore 5:00, sarà sospesa l’erogazione idrica per circa 24 ore a causa di lavori di allaccio su una condotta integrativa “Mercato San Severino – Salerno”, eseguiti da AUSINO S.p.A..

Il Gruppo Sistemi Salerno ha comunicato che l’intervento interesserà numerose aree del territorio comunale, con l’obiettivo di contenere i disservizi e ripristinare il servizio nei tempi previsti.

Le zone interessate

Dalle ore 5:00 saranno coinvolte Ogliara, Montecasino, via Breccia, via Fuardo e Sant’Angelo di Ogliara (via Cavolella), oltre ad Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, via Torre Bianca, Rufoli e Giovi Casa Gallo. Disagi anche a Brignano (Superiore, Inferiore e Piezzo), via Casa Manzo, via Altimari e nella parte alta di via Sichelgaita.

Dal primo pomeriggio, con il progressivo esaurimento dei serbatoi, la sospensione potrà estendersi anche ad altre località tra cui Nicola, Bottiglieri, Piegolelle, San Bartolomeo, Giovi Canali, Casa Rocco, Ponte Guazzariello, via Panoramica e via Vecchia di Giovi. Possibili cali di pressione anche nella zona di Matierno.

Ripristino e raccomandazioni

Il ritorno alla normalità è previsto, salvo imprevisti, entro le ore 5:00 di mercoledì 29 aprile. Alla riapertura l’acqua potrebbe risultare temporaneamente torbida: si consiglia di lasciarla scorrere prima dell’utilizzo.

Servizio sostitutivo

Per limitare i disagi sarà attivo un servizio di autobotti (acqua non potabile) gestito dalla Protezione Civile e dal volontariato locale:

Ogliara (ufficio postale) dalle 8:00 alle 10:30

Rufoli (Chiesa di San Michele) dalle 11:00 alle 12:30

Pastorano (Chiesa di San Felice) dalle 13:00 alle 14:30

Giovi Piegolelle (ufficio postale) dalle 15:00 alle 18:00

Numeri utili

Per segnalazioni attivo il numero verde del pronto intervento idrico 800 370 303, mentre per assistenza alle categorie fragili è disponibile il contatto della Protezione Civile