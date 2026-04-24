Rifiuti, blitz di Polizia municipale e Salerno Pulita: 4 fermati

Nella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del responsabile capitano Mario Elia, insieme agli operatori di Salerno Pulita, ha condotto una vasta operazione di controllo finalizzata al contrasto del fenomeno dei predoni che frugano tra i rifiuti e sottraggono materiali dai carrellati.

L’attività ha interessato diversi quartieri della città di Salerno e ha permesso di monitorare numerosi punti di conferimento. Alla vista delle pattuglie, dieci persone si sono date alla fuga, allontanandosi rapidamente per evitare l’identificazione. 4 individui sono stati, invece fermati, identificati e trovati in possesso di materiale sottratto dai contenitori, successivamente posto sotto sequestro.

Il rinvenimento della merce trafugata consente di richiamare l’attenzione su un aspetto cruciale: molti di questi soggetti cercano tra i rifiuti oggetti rivendibili, in particolare RAEE, piccoli apparecchi elettrici, componenti metallici e materiali, tessili, scarpe ed accessori in buono stato che non devono essere conferiti nell’indifferenziato.

Questo comportamento, oltre a costituire un illecito, genera problemi di sicurezza e provoca degrado urbano, poiché i sacchetti vengono spesso aperti e il contenuto abbandonato a terra.

«La lotta a questo fenomeno – ha ricordato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – parte dalle case di tutti. Una raccolta differenziata corretta è il primo strumento per contrastare chi rovista e sottrae materiali dai carrellati. Evitare di inserire RAEE, metalli e oggetti potenzialmente rivendibili nel non differenziabile significa ridurre drasticamente le opportunità di furto e i conseguenti episodi di degrado».

Salerno Pulita rinnova inoltre l’invito ai cittadini a conferire correttamente i materiali nei centri di raccolta dedicati e a segnalare eventuali comportamenti sospetti.

L’operazione rientra nel piano di controlli programmati e proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori verifiche sul territorio, a tutela del decoro urbano e della sicurezza della città e con un impegno straordinario della polizia municipale, che nonostante un organico ridotto, riesce con sacrificio a garantire anche questo tipo di servizio che viene effettuato oltre l’orario di servizio ordinario.