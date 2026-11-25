Scuole e asili chiusi domani, giovedì 26 novembre, a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività in tutti gli istituti cittadini di ogni ordine e grado, pubblici, paritari e privati, e nei servizi per l’infanzia, compresi nidi e micronidi, sia pubblici sia privati.

La decisione è stata adottata in via cautelativa dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Secondo l’avviso, sul territorio comunale sono previste precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali localmente di moderata o forte intensità. Attesi inoltre venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche, e mare agitato con possibili mareggiate.

L’allerta per la giornata di domani è indicata nell’ordinanza dalle 14 di oggi alle 14 di giovedì 26 novembre. Il provvedimento, firmato il 25 novembre, richiama la necessità di tutelare l’incolumità della popolazione scolastica e ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche previste.

La chiusura riguarda l’intera giornata di giovedì e, salvo ulteriori valutazioni, tutti i plessi scolastici e i servizi per l’infanzia presenti sul territorio cittadino.