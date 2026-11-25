di Olga Chieffi

Si chiuderà, questa sera, alle ore 19,30 negli spazi della Galleria Fotografica Cerzosimo nel cuore del centro storico di Salerno, il ciclo di incontri intitolato “L’umano al tempo della rivoluzione digitale”, un percorso di approfondimento etico e culturale ispirato alla prima Lettera Enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica humanitas. A sigillare il triduo di incontri, che hanno salutato protagonisti, il Direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Aniello Landi, con l’intervento “Un pensiero dinamico. Fondamenti e principi della Dottrina Sociale” e Gabriele Granato, docente di Web Marketing e Comunicazione Digitale presso l’Università LUMSA di Roma, il quale ha relazionato sul tema “Tecnica e dominio. Custodire l’umano. Verità, lavoro, libertà” sarà, la dirigente scolastica del Liceo Musicale Alfano I, Elisabetta Barone, chiamata ad argomentare sul tema “La cultura della potenza e la civiltà dell’amore”, per la riflessione sulle battute conclusive dell’enciclica racchiuse tra il quinto, il sesto capitolo e le conclusioni, e riaffermare, così, il primato dell’umanesimo spirituale e civile di fronte alle sfide della modernità digitale. Nell’architettura della lettera enciclica Magnifica Humanitas, pubblicata da papa Leone XIV il 15 maggio 2026 sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, il confronto tra la cultura della potenza e la civiltà dell’amore non appare come un semplice esercizio dottrinale, bensì come il tornante decisivo in cui convergono le analisi antropologiche, sociali e tecnologiche dell’intero documento. Se le pagine iniziali pongono l’umanità davanti all’alternativa simbolica tra l’innalzare una nuova torre di Babele e l’edificare una città abitata insieme da Dio e dall’uomo, è nel quinto capitolo e nella sezione conclusiva, ai numeri dal 229 al 245, che questo bivio assume i tratti concreti di una scelta storica, politica e spirituale. Il testo magisteriale si sviluppa attraverso cinque capitoli e una conclusione, ma nella lettura critica e pastorale del documento il passaggio dal quinto capitolo fino alle battute finali viene colto come un movimento unitario che conduce dalla denuncia delle derive del dominio tecnocratico e bellico alla chiamata a una responsabilità condivisa e a una spiritualità incarnata. Nel quinto capitolo, intitolato proprio La cultura della potenza e la civiltà dell’amore, l’enciclica allarga lo sguardo dalla sfera dell’individuo e del lavoro al sistema delle relazioni globali, mostrando come la stessa logica di efficienza, controllo e accumulazione che attraversa la trasformazione digitale tenda a tradursi sul piano geopolitico in una normalizzazione della guerra e in una corsa alla supremazia. Quando la potenza diventa criterio ultimo, l’altro viene misurato in base alla sua utilità, alla sua conformità ai processi automatizzati o al suo peso strategico, mentre la fragilità e il limite vengono percepiti come ostacoli da superare o come scarti da marginare. L’era digitale amplifica questa tentazione perché offre strumenti di calcolo, sorveglianza, automazione e proiezione della forza senza precedenti, facendo credere che l’architettura del mondo possa essere governata soltanto da algoritmi, rapporti di forza e decisioni centralizzate. Leone XIV smaschera proprio l’illusione di una potenza sganciata dalla giustizia e dalla relazione: la cultura della potenza promette sicurezza e controllo, ma produce fragilità sistemica, nuove disuguaglianze, linguaggi ostili e una guerra tecnologica che svuota il senso della convivenza civile. A questa logica il quinto capitolo contrappone la civiltà dell’amore, che non è un ripiegamento sentimentale o un’evasione poetica dalle asprezze della storia, bensì un progetto culturale e civile fondato sul bene comune, sulla giustizia, sul disarmo delle parole e sull’assunzione dello sguardo delle vittime. Assumere lo sguardo delle vittime significa ribaltare la prospettiva dominante: guardare il mondo non dalla sala di controllo di chi detiene il potere o l’informazione, ma dal punto in cui ricadono gli effetti delle guerre, delle esclusioni economiche, delle dipendenze digitali e delle nuove forme di controllo sociale. Disarmare le parole, in un ecosistema mediatico e digitale spesso alimentato da polarizzazione, semplificazione aggressiva e automatismi comunicativi, diventa il primo atto concreto per ricostruire uno spazio pubblico in cui il dialogo sia ancora possibile e non ridotto a scontro tra fazioni. Il sano realismo richiamato dal testo non cede né al fatalismo di chi considera inevitabili il conflitto e la disumanizzazione né all’ingenuità tecnocratica di chi affida al progresso tecnico la redenzione dell’umanità: riconosce i conflitti e le contraddizioni del presente, ma insiste sul fatto che la storia resta aperta alla libertà responsabile delle persone e dei popoli. Nel passaggio verso le conclusioni, la riflessione compie un ulteriore salto di profondità, raccogliendo il frutto spirituale dell’intero cammino e radicando l’impegno civile in una spiritualità per il nostro tempo. Qui emerge con chiarezza che non basta riformare le regole tecniche o gli assetti istituzionali se non si custodisce il cuore umano, la capacità di relazione gratuita e la consapevolezza del limite come luogo di incontro e non di umiliazione. In una modernità digitale che spinge verso narrazioni transumanistiche o postumanistiche, promettendo un superamento dei vincoli biologici e relazionali, l’enciclica riafferma che la vera grandezza dell’uomo non nasce dall’autosufficienza assoluta, ma dall’apertura all’altro e alla grazia, nel mistero dell’Incarnazione che illumina il volto autentico dell’umanità. Le parole finali del documento, richiamando il respiro del Magnificat, invitano ciascuno a farsi tessitore di speranza nella fedeltà umile di ogni giorno, affinché la civiltà dell’amore prenda forma nei gesti ordinari, nella cura dei legami, nella difesa della dignità e nella testimonianza di una magnifica umanità abitata da Dio. Rileggere oggi queste battute conclusive significa riconoscere che il primato dell’umanesimo spirituale e civile non è una nostalgia del passato, ma la condizione indispensabile perché l’intelligenza artificiale e la potenza digitale restino al servizio dell’uomo e non trasformino la terra in una nuova Babele priva di volto e di compassione.