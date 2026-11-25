Di Antonio Manzo

Sarà per effetto della guerra ibrida in atto che l’università di Salerno vuole mettersi in sicurezza con un progetto di 863 mila euro che sarà definito domani nel consiglio di amministrazione dell’ateneo. Ma a peso d’oro, perché intende farlo con l’azienda Fastweb, già in causa con la stessa università per inadempimento contrattuale. È come se all’affittuario moroso da anni, per questo portato davanti al giudice, il proprietario acquiescente decidessi di donare la casa. Il Cda dell’ateneo approverà così un rapporto triennale sulla sicurezza dell’ateneo, già messa a rischio in ripetuti attacchi hacker, con un operatore che l’ateneo stesso contesta in giudizio. Per il software sarebbero state valutate cinque ipotesi con i delegati del rettore all’ICT e transizione digitale (è il professore Mario Vento) ma non elencate nella delibera. Ne saprà molto di più il responsabile unico del procedimento (Rup) Salvatore Ferrandino, coordinatore dei servizi informatici, che sarà chiamato a vigilare sullo stesso operatore (Fastweb) da lui stesso mandato in causa per inadempimenti su fatti avvenuti sotto la sua gestione. 13 mila euro di incentivi per funzioni tecniche destinati in parte al Rup e legati all’esecuzione del nuovo contratto. Salvatore Ferrandino è stato uno dei protagonisti nell’avventura dei giochi universitari europei. “Noi ci occupiamo soprattutto della parte nascosta – spiegò Ferrandino – ovvero quella che il pubblico non vede: i collegamenti, le reti, i cavi e tutta l’infrastruttura che rende possibile il funzionamento dell’intero sistema” Nella delibera proposta al Cda Ferrandino e Vento dovranno portare il cosiddetto “progetto ponte” per il rinnovo per 12 mesi delle licenze firewall esistenti, l’acquisto di nuovi software di sicurezza, con licenza di 36 mesi, e 590 giornate di supporto specialistico per la messa in opera e per l’assistenza di tre anni. La convenzione Crui è affidata alla Rti Fastweb (mandataria) IDT Solution Spa, quindi Fastweb è il contraente dopo l’eventuale verifica di eventuali rapporti di ricerca o personali del professore Vento con Fastweb, Fortinet e IDT Solution. La cybersecurity è ormai una componente essenziale della sicurezza economica, industriale e nazionale, complice la digitalizzazione, l’adozione dell’AI e il deterioramento del contesto geopolitico. L’Italia è tra i Paesi più esposti e concentra circa il 10% degli incidenti gravi. La minaccia è sempre più sistemica, con attacchi che si propagano lungo le catene di fornitura (ad esempio quelle ai supermercati o alle strutture sanitarie) e colpiscono infrastrutture critiche. Rilevante in Italia è l’incidenza dell’hacktivism (hacking con finalità politiche, ideologiche o sociali come quelle per gli atenei, come avvenuto per Salerno).