Salerno. Lungomare: 2 ragazze travolte da moto
Salerno. Lungomare: 2 ragazze travolte da moto

  • Settembre 16, 2025
Salerno. Lungomare: 2 ragazze travolte da moto

Tragedia sfiorata,  intorno alle ore 8 di oggi, martedì 16 settembre, in via lungomare Tafuri, nel tratto compreso tra il lido la Conchiglia e i campi da tennis comunali.

 

Due ragazze, di età compresa tra i 27 e i 30 anni, sono state travolte, mentre attraversavano la carreggiata, in direzione di un supermercato della zona, per recarsi al lavoro, da una moto che procedeva a velocità spedita.

Nell’impatto le due malcapitate hanno riportato ferite per le quali è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che si è prontamente recata sul posto per prestare le prime cure.

