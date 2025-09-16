Salerno. Lungomare: 2 ragazze travolte da moto

Tragedia sfiorata, intorno alle ore 8 di oggi, martedì 16 settembre, in via lungomare Tafuri, nel tratto compreso tra il lido la Conchiglia e i campi da tennis comunali.

Due ragazze, di età compresa tra i 27 e i 30 anni, sono state travolte, mentre attraversavano la carreggiata, in direzione di un supermercato della zona, per recarsi al lavoro, da una moto che procedeva a velocità spedita.

Nell’impatto le due malcapitate hanno riportato ferite per le quali è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che si è prontamente recata sul posto per prestare le prime cure.