Salernitana, pronto il turn over

di Marco De Martino

SALERNO – ”La Salernitana ha due squadre”: questa frase, pronunciata con un sorriso amaro dal tecnico del Sorrento Mirko Conte poco dopo il termine del match che ha visto i granata uscire vincitori dall’Arechi, rende l’idea di come gli avversari percepiscono le potenzialità dell’organico messo a disposizione di mister Pino Raffaele. Ed il tecnico, nel match in programma domani sera contro l’Atalanta Under 23, potrebbe proprio sfruttare la profondità della rosa per attuare un mini turn over per far fronte al tour de force che attende la Salernitana. Dopo la battaglia con il Sorrento, i granata infatti dovranno giocare altre quattro gare nei prossimi tredici giorni, a cominciare, appunto, dalla sfida di recupero contro gli orobici. Raffaele medita cambi in tutti i reparti. In difesa, davanti ad Antonio Donnarumma, Anastasio ed uno tra Coppolaro e Golemic, potrebbero accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Cabianca ed a Frascatore. A centrocampo, tranne gli esterni Quirini e Villa e l’intoccabile Capomaggio, il trainer granata potrebbe sostituire le due mezzali che hanno cominciato il match contro il Sorrento. Fuori, dunque, Tascone e Varone e dentro de Boer e Knezovic. Non è da escludere neppure la soluzione utilizzata nell’ultima parte di gara con Quirini in posizione di mezzala ed Ubani impiegato sulla destra. In attacco, invece, non dovrebbero esserci novità. Per stessa ammissione di Raffaele in sala stampa, appare ancora prematuro l’utilizzo del doppio centravanti nonostante la presenza contemporanea nella ripresa di Ferrari ed Inglese, sia a Cosenza che con il Sorrento, abbia di fatto reso il reparto offensivo molto più incisivo. Dunque largo ancora a Ferraris, favorito su Achik, accanto a “Bobby gol”, anche perchè Liguori, che ieri ha svolto soltanto un lavoro differenziato, sarà costretto a saltare anche il match di domani sera per tornare disponibile domenica a Giugliano.