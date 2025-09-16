Audio rubati, Bova sentito da pm: "Ha ribadito ragioni della denuncia" - Le Cronache
Snapchat annuncia Snap OS 2.0 per gli Spectacles AR
Audio rubati, Bova sentito da pm: “Ha ribadito ragioni della denuncia”
Salerno. Lungomare: 2 ragazze travolte da moto
Salernitana, pronto il turn over
  Settembre 16, 2025
Raoul Bova è stato sentito nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre, dai pm di Roma nell’ambito dell’inchiesta sugli audio rubati dove l’attore risulta parte offesa. Nel fascicolo, avviato dalla pm Eliana Dolce che ha affidato gli accertamenti alla Polizia Postale, si procede per l’ipotesi di tentata estorsione. Tutto era cominciato quando sul cellulare di Bova era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto e il mittente ignoto l'avvisava che certe conversazioni intime con una modella potevano essere diffuse, danneggiandolo.  L’audizione dell’attore a piazzale Clodio è durata circa un’ora. "Bova ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi che ha ricevuto", ha spiegato il suo legale, l’avvocato David Leggi.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

