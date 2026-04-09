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Salerno. L’Udc appoggia Zambrano
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Salerno. L’Udc appoggia Zambrano

  • Aprile 9, 2026
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Salerno. L’Udc appoggia Zambrano

 

“La coalizione di Centro che sostiene il candidato a sindaco di Salerno Armando Zambrano, ha ricevuto l’adesione dell’Udc e ringrazia per questo il presidente nazionale dell’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro Lorenzo Cesa e il segretario cittadino Mario Polichetti”. Ad annunciarlo, in una nota, la compagine che sostiene la candidatura del decano degli ingegneri salernitani.

L’Udc si aggiunge dunque ad Azione/Oltre, Base Popolare, Casa Riformista Italia Viva, Noi di Centro, Forza Salerno, Ora!, Partito Liberaldemocratico, Popolari e Moderati, movimento civico Ali per la città, per un comune e proficuo lavoro che punti a ottenere tutti gli obiettivi della coalizione indicati nel programma elettorale.

Il candidato sindaco Armando Zambrano è ingegnere civile-edile, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, già presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cCoordinatore della Rete Nazionale Professioni Tecniche e Scientifiche e fondatore di “ProfessionItaliane”, con alle spalle un’attività professionale rara ed eccezionale.

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