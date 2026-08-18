Salerno, esplode bomba carta davanti azienda di trasporti

Una forte esplosione si è verificata nella serata di oggi, 18 agosto, all’esterno di una nota azienda di trasporti della Zona Industriale di Salerno. Secondo le prime informazioni, a provocare la deflagrazione sarebbe stata una sospetta bomba carta, ma la natura dell’ordigno dovrà essere accertata dagli investigatori. L’esplosione ha fatto immediatamente scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Dipendente stordito dalla deflagrazione

La violenza dell’esplosione avrebbe provocato conseguenze per almeno una persona. Un dipendente dell’azienda, rimasto stordito dalla forte deflagrazione, è stato assistito sul posto dall’equipaggio di un’ambulanza territoriale della Croce Bianca. Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Polizia sul posto, verifiche sulla natura dell’esplosione

L’area interessata è stata raggiunta dalla Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e stabilire l’esatta natura dell’esplosione. I Vigili del Fuoco hanno invece effettuato le verifiche di sicurezza nell’area interessata. Restano diversi gli aspetti ancora da chiarire. In particolare, dovrà essere accertato se si sia trattato effettivamente di una bomba carta, chi possa averla collocata o fatta esplodere e per qualemotivo