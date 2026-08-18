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Salerno, domani protocollata richiesta opposizione

  • Agosto 18, 2026
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Salerno, domani protocollata richiesta opposizione

Domani mattina, alle 10.30, sarà protocollata al Comune la richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale, per discutere di Grand hotel Salerno e foce Irno, sottoscritta dagli 11 consiglieri di opposizione.

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