Vestuti e Castello d’Arechi, sopralluogo di Marenghi

Nella giornata odierna Gherardo Maria Marenghi, candidato alla carica di sindaco della città di Salerno con Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, ha effettuato un sopralluogo allo stadio cittadino Donato Vestuti e al Castello d’Arechi, per verificare da vicino lo stato di conservazione di due dei simboli che maggiormente incarnano le radici della città d’Ippocrate.

In compagnia dell’avvocato Marilena Gaeta, il più giovane candidato sindaco di questa tornata elettorale ha ribadito le sue proposte per una riqualificazione dei siti storici, partendo dall’istituzione di un Museo permanente dello sport salernitano proprio all’interno del Vestuti.

L’obiettivo è quello di riavvicinare lo stadio ai cittadini, sempre più distanti da questa realtà storica a causa anche del degrado in cui versa ormai da anni. Un degrado strutturale su cui si dovrà lavorare fin da subito dopo le elezioni comunali, intervenendo – tra l’altro – su spalti vetusti dove cresce erba incolta e un manto erboso in pessime condizioni. Concetto ribadito anche durante la visita al Castello di Arechi, dalla cui sommità il professore Marenghi ha rilanciato il progetto “di una navetta che colleghi la parte alta della città con il centro, per permettere a cittadini e turisti di vivere a pieno il simbolo che più di ogni altri rappresenta la città di Salerno. “Rendiamo la cultura accessibile per davvero”, conclude il candidato sindaco Marenghi.