Campagna ricorda i carabinieri Pastore e Ferraro

Nella mattinata di ieri, a Campagna, si è svolta una sentita e partecipata cerimonia di commemorazione in occasione del secondo anniversario della scomparsa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, tragicamente deceduti il 6 aprile 2024 mentre erano impegnati nello svolgimento del loro servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Campagna. Un evento doloroso che ha profondamente segnato la comunità locale e l’intera Arma, lasciando un ricordo indelebile del loro senso del dovere e della loro dedizione al servizio dello Stato. La cerimonia ha avuto inizio presso la Basilica di Santa Maria della Pace, dove si è tenuta la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei militari scomparsi. Il rito religioso è stato officiato dal parroco Don Roberto Pimonte, affiancato dal Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania”, Don Carlo Lamelza. Durante l’omelia sono stati ricordati i valori di coraggio, altruismo e spirito di sacrificio che hanno contraddistinto l’operato dei due carabinieri, sottolineando il legame profondo tra le Forze dell’Ordine e la comunità che esse sono chiamate a proteggere. Al termine della funzione religiosa, la commemorazione è proseguita all’aperto con un momento di raccoglimento particolarmente intenso: la deposizione di una composizione floreale ai piedi della stele in marmo collocata nell’area verde dedicata alla memoria dei due militari e di Cosimo Filantropia, anch’egli vittima del tragico evento. Il silenzio rispettoso dei presenti ha accompagnato questo gesto simbolico, carico di significato e partecipazione emotiva. A conclusione della cerimonia ha preso la parola il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, che ha espresso parole di profonda gratitudine per la calorosa e numerosa partecipazione di cittadini, autorità civili e militari. Nel suo intervento ha evidenziato come la vicinanza dimostrata dalla comunità rappresenti un segno tangibile dell’affetto e della stima nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Ha quindi rivolto un pensiero commosso ai familiari dei caduti, sottolineandone la straordinaria dignità e la forza con cui affrontano quotidianamente il dolore per una perdita così grande. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai familiari delle vittime, numerose autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e un’ampia partecipazione di cittadini, a testimonianza di un ricordo ancora vivo e condiviso. Presenti anche delegazioni territoriali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, che con la loro partecipazione hanno voluto rendere omaggio ai colleghi caduti e rinnovare il legame di solidarietà e appartenenza che unisce chi ha servito e continua a servire il Paese in uniforme. L’intera giornata si è svolta in un clima di profondo rispetto e commozione, confermando quanto il sacrificio dei due militari continui a vivere nella memoria collettiva e nel cuore della comunità.