Campagna ricorda i carabinieri Pastore e Ferraro - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Aliberti a Granatissimi: Iervolino resti
De Luca a Salerno senza simbolo Pd, ‘si rispetta la tradizione’
Campagna ricorda i carabinieri Pastore e Ferraro
Salerno. L’Udc appoggia Zambrano
Provincia Campagna

Campagna ricorda i carabinieri Pastore e Ferraro

  • Aprile 9, 2026
  • 0
  • 111
  • 3 Min Read
Campagna ricorda i carabinieri Pastore e Ferraro

Nella mattinata di ieri, a Campagna, si è svolta una sentita e partecipata cerimonia di commemorazione in occasione del secondo anniversario della scomparsa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, tragicamente deceduti il 6 aprile 2024 mentre erano impegnati nello svolgimento del loro servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Campagna. Un evento doloroso che ha profondamente segnato la comunità locale e l’intera Arma, lasciando un ricordo indelebile del loro senso del dovere e della loro dedizione al servizio dello Stato. La cerimonia ha avuto inizio presso la Basilica di Santa Maria della Pace, dove si è tenuta la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei militari scomparsi. Il rito religioso è stato officiato dal parroco Don Roberto Pimonte, affiancato dal Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania”, Don Carlo Lamelza. Durante l’omelia sono stati ricordati i valori di coraggio, altruismo e spirito di sacrificio che hanno contraddistinto l’operato dei due carabinieri, sottolineando il legame profondo tra le Forze dell’Ordine e la comunità che esse sono chiamate a proteggere. Al termine della funzione religiosa, la commemorazione è proseguita all’aperto con un momento di raccoglimento particolarmente intenso: la deposizione di una composizione floreale ai piedi della stele in marmo collocata nell’area verde dedicata alla memoria dei due militari e di Cosimo Filantropia, anch’egli vittima del tragico evento. Il silenzio rispettoso dei presenti ha accompagnato questo gesto simbolico, carico di significato e partecipazione emotiva. A conclusione della cerimonia ha preso la parola il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, che ha espresso parole di profonda gratitudine per la calorosa e numerosa partecipazione di cittadini, autorità civili e militari. Nel suo intervento ha evidenziato come la vicinanza dimostrata dalla comunità rappresenti un segno tangibile dell’affetto e della stima nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Ha quindi rivolto un pensiero commosso ai familiari dei caduti, sottolineandone la straordinaria dignità e la forza con cui affrontano quotidianamente il dolore per una perdita così grande. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai familiari delle vittime, numerose autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e un’ampia partecipazione di cittadini, a testimonianza di un ricordo ancora vivo e condiviso. Presenti anche delegazioni territoriali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, che con la loro partecipazione hanno voluto rendere omaggio ai colleghi caduti e rinnovare il legame di solidarietà e appartenenza che unisce chi ha servito e continua a servire il Paese in uniforme. L’intera giornata si è svolta in un clima di profondo rispetto e commozione, confermando quanto il sacrificio dei due militari continui a vivere nella memoria collettiva e nel cuore della comunità.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Nocerina Provincia Agro Nocerino Sarnese

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013