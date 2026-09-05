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Salerno, la provincia no Castello Arechi a movimenti vicini al generale Vannacci

  • Settembre 5, 2026
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Salerno, la provincia no Castello Arechi a movimenti vicini al generale Vannacci

Nonostante la richiesta presentata dalle associazioni/movimenti vicini al generale Roberto Vannacci — in particolare Futuro Nazionale e Non Sei Solo —, la Provincia di Salerno ha negato la concessione degli spazi del Castello Arechi per l’iniziativa.

La Provincia di Salerno ha opposto un diniego basandosi sul proprio regolamento di gestione dei beni culturali e monumentali.

La disposizione prevede che la struttura non possa essere concessa per manifestazioni di natura strettamente politica o sindacale, riservando l’uso del monumento esclusivamente a eventi culturali, istituzionali o espositivi privi di connotazione partitica.

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