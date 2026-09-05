Carabinieri, Colonnello Melchiorre saluta Salerno

Un saluto carico di emozione e un bilancio di un’esperienza professionale intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, ha salutato questa mattina la città al termine del suo incarico, ripercorrendo le principali attività portate avanti durante il mandato e il lavoro svolto quotidianamente a tutela della comunità.

Dalla lotta alla violenza di genere alle attività legate al Codice Rosso, dall’attenzione ai giovani fino alle iniziative dedicate alle fasce più vulnerabili, con particolare riferimento agli anziani. Sono stati questi alcuni dei fronti sui quali si è concentrata l’attività dell’Arma nel territorio salernitano durante la guida di Melchiorre.

Nel corso del suo intervento, il comandante uscente ha voluto sottolineare soprattutto il valore del lavoro di squadra, rivolgendosi ai suoi collaboratori e richiamando due parole che hanno accompagnato il suo mandato: «Ai miei collaboratori ho ricordato due elementi: fiducia e collaborazione. Con questi siamo più forti nell’affrontare le difficoltà».

Un messaggio che sintetizza la visione di Melchiorre sul ruolo dell’Arma e sull’importanza della sinergia tra i militari, indispensabile per garantire una presenza costante e concreta sul territorio.

Vicinanza ai cittadini

Tra gli aspetti ricordati nel corso del saluto anche il rapporto diretto con la popolazione. Una vicinanza ai cittadini che rappresenta uno dei punti qualificanti dell’attività dei Carabinieri, soprattutto quando si tratta di intervenire a sostegno delle persone più fragili.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione della violenza di genere, alle iniziative rivolte ai giovani e alla tutela degli anziani, categorie che richiedono un’azione di prevenzione, ascolto e presenza capillare.

Il saluto alla città è diventato così anche l’occasione per tracciare il bilancio di un percorso fatto di attività investigative e di prevenzione, ma anche di iniziative finalizzate a rafforzare il rapporto tra Arma e comunità.

Da lunedì il passaggio di consegne

Ora è pronto a partire il cambio al vertice. Da lunedì, infatti, il Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno sarà guidato dal colonnello Andrea Corinaldesi, che raccoglierà il testimone di Melchiorre.

Per il comandante uscente si apre invece una nuova fase della carriera. Melchiorre è atteso a Roma, dove assumerà un nuovo prestigioso incarico, dopo l’esperienza maturata alla guida del Comando provinciale salernitano.

Il passaggio di consegne segnerà dunque l’inizio di una nuova stagione per l’Arma a Salerno, nel segno della continuità del lavoro sul territorio e della tutela dei cittadini.