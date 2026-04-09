Salerno. La Brone, mi candido a sindaco

Nessuna dichiarazione pubblica, nessun annuncio ufficiale, ma solo un gesto sui social che lascia intendere tutto. Elisabetta Barone, consigliera comunale uscente, è – almeno per il momento – l’unica candidata sindaco donna per la città di Salerno. Dopo settimane di tentennamenti e un tentativo fallito di costruire il “campo largo”, Barone avrebbe sciolto le riserve, ufficializzando di fatto la sua scelta di scendere nuovamente in campo. A differenza della passata legislatura, il percorso appare meno semplice: dovrebbe esserci una sola lista a suo sostegno e, eventualmente, un apparentamento in caso di ballottaggio. Il nome di Elisabetta Barone era stato al centro delle trattative quando il campo largo provava a prendere forma sul territorio, ma su di lei ci sarebbe stato fin da subito il veto del Movimento 5 Stelle. Da qui la decisione di fare un passo indietro e prendersi del tempo. Oggi, però, arriva la conferma: è l’ottavo candidato sindaco in corsa. In campo ci sono: Vincenzo De Luca, già presidente della Giunta regionale della Campania, con sette liste a suo sostegno; Armando Zambrano, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri, con tre liste; Alessandro Turchi, già dirigente scolastico, con Salerno Migliore; Mimmo Ventura con Dimensione Bandecchi; Gherardo Maria Marenghi, docente universitario, espressione del centrodestra con tre liste; Franco Massimo Lanocita, avvocato, con due liste; Pio Antonio De Felice con Potere al Popolo; ed Elisabetta Barone, dirigente scolastica, con la lista Semplice Salerno. Intanto spunta anche una nuova lista a sostegno di Vincenzo De Luca. Si tratta di una lista di centro, “Insieme per Salerno”, che ha ufficializzato la volontà di partecipare alla prossima tornata elettorale. All’incontro per costituire la federazione e lanciare la campagna elettorale erano presenti Ortensio De Feo, già consigliere comunale, Emilio Serraino per “Centro della Libertà”, Luigi Pergamo per la “Dc di Samorì” e Franco Plaitano per “Pensionati”. Tre realtà civiche che hanno deciso di unirsi sotto un unico nome: “Insieme per Salerno”. Nel corso dell’incontro è stato inoltre stabilito l’assetto organizzativo: la rappresentanza politica è stata affidata a Ortensio De Feo, mentre al professor Luigi Pergamo è stato assegnato il coordinamento amministrativo. L’organizzazione è stata invece affidata all’avvocato Emilio Serraino, insieme al geometra Francesco Casciano, al dottor Memore Testa e all’avvocato Cosimo Palumbo. A Franco Plaitano, infine, in virtù della sua esperienza politica e amministrativa, è stato attribuito il ruolo di capolista.