Università di Salerno, festa a sorpresa per l’ultima lezione del professore Fauceglia

Un’aula gremita e un lungo applauso hanno accolto ieri il professor Giuseppe Fauceglia, docente di Diritto Commerciale, nell’Aula 3 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, dove ha tenuto la sua ultima lezione prima del pensionamento, dopo oltre quarant’anni di insegnamento e ricerca.

Quella che doveva essere una normale giornata accademica si è trasformata in una commovente festa a sorpresa organizzata da amici, collaboratori ed ex allievi. Convocati nel massimo riserbo, docenti, magistrati, avvocati, commercialisti, notai, imprenditori e professionisti hanno riempito l’aula per rendere omaggio a uno dei protagonisti della vita accademica dell’Ateneo.

Visibilmente emozionato, il professore è stato accolto da una standing ovation che ha segnato l’inizio di un pomeriggio di ricordi, testimonianze e riflessioni. Sono intervenuti, tra gli altri, il rettore Virgilio D’Antonio, il presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento, Giuseppe D’Angelo, e rappresentanti degli ordini professionali e della magistratura.