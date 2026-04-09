Bicchielli: Centrodestra sia unito, Iannone approva

«Ripartiamo dal punto in cui il centrodestra era unito e proviamo ad andare avanti insieme, in modo coeso». A lanciare l’appello è Pino Bicchielli, deputato salernitano, che torna a ribadire con forza la necessità di una coalizione compatta nei comuni capoluogo chiamati al voto. Un invito all’unità che arriva in un momento non semplice per il centrodestra sui territori, attraversato da tensioni e dinamiche interne che, secondo Bicchielli, non devono però essere lette in chiave esclusivamente negativa. «In queste settimane non sono mancate frizioni interne, ma reputo questo un passaggio naturale quando la coalizione è viva, presente e pronta a lavorare sul territorio e per il territorio. Il confronto, anche acceso, è il segno di una politica che esiste e che si misura con i problemi reali delle comunità. Salerno merita una trasformazione sotto ogni punto di vista: urbanistico, economico, sociale e infrastrutturale», ha aggiunto il deputato. Bicchielli sottolinea come il modello nazionale debba rappresentare un punto di riferimento anche a livello locale e sui grandi comuni della Campania chiamati al voto. «A livello nazionale il centrodestra ha dimostrato, e dimostra quotidianamente, di saper intercettare i bisogni dei cittadini e garantire risposte concrete. Noi dobbiamo continuare a farlo, soprattutto sul piano locale e regionale: dobbiamo stare tra la gente, ascoltarla, vivere la città ogni giorno, intercettare le criticità presenti e trasformarle in soluzioni. Ma per fare tutto questo serve un presupposto fondamentale: l’unità. Senza coesione non si costruisce alcun progetto credibile. Il centrodestra è forza di governo a livello nazionale e proprio per questo non può permettersi divisioni in realtà importanti come Salerno o Avellino – ha detto ancora Bicchielli –. Dobbiamo andare avanti insieme, rafforzando il perimetro della coalizione e presentandoci agli elettori con una proposta seria, condivisa e riconoscibile». Un messaggio chiaro, che guarda anche alla costruzione di una classe dirigente locale capace di raccogliere le sfide future e di offrire un’alternativa concreta agli attuali modelli amministrativi. «I cittadini chiedono stabilità, competenza e visione. Non possiamo deluderli con divisioni o personalismi», ha sottolineato. A sostenere la posizione del deputato salernitano interviene anche il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania, che rilancia con decisione il tema dell’unità della coalizione. «La posizione dell’onorevole Bicchielli trova la nostra piena condivisione. Fratelli d’Italia non si è mai discostata da quanto stabilito dai coordinatori regionali sui capoluoghi. Per noi l’unità non è un’opzione, ma un destino. È una scelta politica chiara, coerente con il percorso che stiamo portando avanti da anni», ha dichiarato Iannone. Il senatore rivendica inoltre la linearità del comportamento del partito nelle trattative locali: «Non tradiamo mai la parola data e abbiamo ufficializzato solo il candidato nel comune in cui era stato stabilito che venisse espresso da Fratelli d’Italia, decisione condivisa anche da Lega e Noi Moderati. Questo dimostra serietà e rispetto degli accordi». Infine, un passaggio sul clima politico interno alla coalizione: «Non partecipiamo a polemiche: in questi giorni, mesi e anni non si è mai letta una nostra replica contro gli alleati. Siamo una forza responsabile, convinta che il cambiamento si costruisca offrendo ai cittadini un’alternativa credibile, senza alimentare divisioni. Restiamo coerenti con la linea nazionale, che ci vede insieme al governo e impegnati a rafforzare questo modello anche sui territori».