Salerno, intesa con Comune per lavoro detenuti - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Campania: i saldi dal 4 luglio
Salerno, intesa con Comune per lavoro detenuti
Temporali forti, allerta meteo fino a venerdì
De Luca sul Salerno Pride, ‘mobilitatevi perché stiamo andando verso il passato’
Salerno

Salerno, intesa con Comune per lavoro detenuti

  • Luglio 2, 2026
  • 0
  • 91
  • 2 Min Read
Salerno, intesa con Comune per lavoro detenuti

al carcere al lavoro per la citta’. Comune e casa circondariale di Salerno hanno firmato, questa mattina, un protocollo d’intesa che consentira’, in una prima fase per poi seguire un principio di gradualita’, a sei persone detenute di svolgere lavori di pubblica utilita’ sul territorio, dal decoro urbano alla manutenzione del verde. Un progetto che punta a coniugare sicurezza, giustizia riparativa e reinserimento sociale, con l’obiettivo di ridurre la recidiva e trasformare il carcere in un’opportunita’ di recupero. A sottoscrivere l’accordo, il sindaco Vincenzo De Luca e il direttore della casa circondariale ‘Antonio Caputo’, Carlo Brunetti. “Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato”, sottolinea il sindaco, sostenendo che “il carcere e’ diventato ormai, in Italia, una scuola di delinquenza, non un’occasione di recupero”. “Con questo progetto – spiega – vogliamo confermare che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore nella lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarieta’, cioe’ aprendo le braccia a quei ragazzi e a quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. Dobbiamo offrire, per quanto possibile, una possibilita’ di recupero tramite il lavoro, tramite la responsabilita’”. Il direttore Brunetti, constatando che “per la prima volta nella storia dell’istituto penitenziario di Salerno sottoscriviamo una convenzione per lavori di pubblica utilita’ con il Comune di Salerno, grazie alla sensibilita’ del sindaco che ha immediatamente sposato questa nostra proposta”, evidenzia che “il lavoro di pubblica utilita’ rientra nel filone della giustizia riparativa, e’ un momento importante per le persone che, attraverso lo svolgimento di un’attivita’ lavorativa a titolo gratuito a favore del Comune, riparano il danno che hanno prodotto alla comunita’. E’ un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale”. L’assessora alle Politiche sociali del Comune, Paola de Roberto, annuncia, inoltre, che, dopo un finanziamento ministeriale, “partira’ a Salerno il primo centro totalmente pubblico di mediazione penale per minori e adulti”, dopo quello attivato nel 2012, ma riservato solo ai minorenni.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017