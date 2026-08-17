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Incendio vicino all’aeroporto di Salerno, voli sospesi

  • Agosto 17, 2026
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Incendio vicino all’aeroporto di Salerno, voli sospesi

Traffico aereo temporaneamente sospeso all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi a causa di un incendio sviluppatosi nell’area ATZ (Aerodrome Traffic Zone) dello scalo.

L’emergenza ha avuto ripercussioni immediate sui collegamenti. Il volo Aeroitalia proveniente da Torino è stato infatti deviato verso l’aeroporto di Napoli-Capodichino, mentre sono state sospese le operazioni di traffico aereo in attesa che la situazione torni sotto controllo.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco, con il supporto di un Canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento dall’alto.

Le fiamme, sviluppatesi in prossimità dell’area aeroportuale, hanno reso necessario adottare tutte le misure di sicurezza per garantire la regolarità e soprattutto l’incolumità delle operazioni di volo.

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