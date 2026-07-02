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Temporali forti, allerta meteo fino a venerdì

  • Luglio 2, 2026
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Temporali forti, allerta meteo fino a venerdì

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle sei fino alla mezzanotte di domani, venerdi’ 3 luglio. Si prevedono fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e si evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilita’ dei suoli. Lo scenario riguarda tutta la Campania fatta eccezione per le seguenti aree: Zona 2, Alto Volturno e Matese; Zona 4, Alta Irpinia e Sannio. Si raccomanda alle autorita’ competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione civile.

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