Salerno in love, successo la prima serata

“Salerno in love è un progetto che mette insieme tutti i nostri valori: il territorio, l’artigianato, l’arte. Tutto si trasforma in un evento unico che ha già dimostrato grande interesse da parte di cittadini e turisti. Salerno è una città meravigliosa e da ieri è ancora più bella”. Lo ha dichiarato Giuseppe Lupo, presidente dell’associazione Italia Eventi a margine della cerimonia di inaugurazione dei quattro giorni per festeggiare l’amore su una delle passeggiate lungomare più belle d’Italia. Fino a domenica 16 febbraio, dalle ore 10 a mezzanotte, Salerno in love promette una romantica atmosfera, tra installazioni per realizzare fotografie uniche, iniziative, spettacoli, degustazioni e un mercatino ricco di artigiani e produttori di eccellenze. L’iniziativa è promossa dalla Cna Salerno, presieduta da Lucio Ronca e diretta da Simona Paolillo, organizzata dall’Associazione Italia Eventi presieduta da Giuseppe Lupo, con il patrocinio del Comune di Salerno e dell’Unoe Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. All’interno di un allestimento in cui i colori principali saranno il bianco ed il rosso, ricco di installazioni luminose ed addobbi romantici, sono numerose le iniziative a cui sarà possibile partecipare. Tutti i giorni, dalle ore 10 a mezzanotte, il mercatino si caratterizzerà di dolcezze, sapori tipici e creazioni artigianali, ma si potranno anche scattare foto ricordo grazie a scorci unici creati apposta per l’occasione. “E tu di che bacio sei?” è la proposta per gli innamorati golosi alla ricerca del proprio “bacio” perfetto, nelle differenti varianti tra cui fondente, al latte, alla nocciola. Ogni momento sarà quello giusto per “Aperitivo d’amore”, ovvero un brindisi speciale con i vini del territorio grazie al supporto degli esperti dell’Associazione ISF L’Acino d’Uva. Sabato 15 febbraio, alle ore 11, tarantelle ed allegria in compagnia de “A mascarata di Piazza di Pandola”, mentre alle ore 17 tra i trampolieri e le magiche bolle della signora Batò si esibiranno gli Artisti dell’Amore. Risate assicurate e un carico di buonumore, grazie al talento di un gruppo di professionisti dello spettacolo di strada. Alle ore 20 la serata proseguirà con le più belle canzoni dell’amore interpretate dal duo Dolce Melody. Domenica 16 febbraio, alle ore 11, tutti a testa in sù con il Circo dell’Amore, trampolieri e danza aerea per restare meravigliosamente senza fiato. Alle ore 20, per concludere l’iniziativa, spazio a “Le Danze dal mondo”.