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Salerno. Santoro dentro con i resti al posto di Fdi

  • Maggio 26, 2026
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Salerno. Santoro dentro con i resti al posto di Fdi

Aggiustamenti notturni per la composizione del nuovo consiglio comunale anche se si attendono i risultati del seggio della scuola Barra. Nella lista Salerno per i Giovani Mazzeo è il primo dei non eletti superando al fotofinish Gigi Pacifico. Ora bisognerà capire se gli assessori saranno uno o due. Con i resti Dante Santoro della Lega, che non ha raggiunto il quorum, dovrebbe entrare in Consiglio al posto di Trotta di Fdi, seconda classificata

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