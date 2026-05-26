Salerno. Santoro dentro con i resti al posto di Fdi

Aggiustamenti notturni per la composizione del nuovo consiglio comunale anche se si attendono i risultati del seggio della scuola Barra. Nella lista Salerno per i Giovani Mazzeo è il primo dei non eletti superando al fotofinish Gigi Pacifico. Ora bisognerà capire se gli assessori saranno uno o due. Con i resti Dante Santoro della Lega, che non ha raggiunto il quorum, dovrebbe entrare in Consiglio al posto di Trotta di Fdi, seconda classificata

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