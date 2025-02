Ecoballe, Bicchielli: Simbolo di cattiva gestione, servono azioni concrete

“In Campania, le ecoballe sono simbolo di cattiva gestione. I rifiuti sono un grave danno per la salute dei cittadini e per l’ambiente”. Lo afferma l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati. “Una situazione che va avanti da ormai troppi anni, ma è evidente che non ci sono azioni concrete né soluzioni da mettere in campo e si registra un netto peggioramento che penalizza la comunità tutta – aggiunge il deputato campano – Abbiamo assistito a un susseguirsi di promesse non mantenute e a un ritardo intollerabile nell’affrontare questa crisi che non solo danneggia il nostro territorio, ma mette a rischio la salute dei cittadini. La Regione Campania ha accumulato responsabilità enormi, continuando a gestire in modo inefficace una situazione che avrebbe dovuto essere risolta anni fa”.

Per il vice presidente del gruppo Noi Moderati è necessario attuare un piano di gestione dei rifiuti: “È giunto il momento di agire con decisione, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali per affrontare il problema in maniera definitiva”, aggiunge l’onorevole Pino Bicchielli.