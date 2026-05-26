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Salerno, ira De Luca per cantieri fermi e parcheggiatori abusivi

  • Maggio 26, 2026
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Salerno, ira De Luca per cantieri fermi e parcheggiatori abusivi

Nessuna pausa dopo l’elezione. A meno di 24 ore dal ritorno alla guida del Comune, il sindaco Vincenzo De Luca ha già avviato una serie di sopralluoghi nei punti più critici della città, puntando l’attenzione sui cantieri fermi del Corso Vittorio Emanuele e sulla presenza dei parcheggiatori abusivi in diverse aree urbane.

Il primo cittadino ha effettuato in mattinata un’ispezione lungo il principale asse cittadino e nelle traverse interessate dai lavori, a partire da via Fieravecchia, denunciando pubblicamente i ritardi accumulati nei cantieri che da mesi stanno provocando disagi ai residenti e soprattutto ai commercianti della zona.

“È scandaloso che i lavori siano ancora bloccati”ha dichiarato De Luca, annunciando l’immediata convocazione da parte degli uffici comunali dei direttori dei lavori e delle imprese coinvolte. Obiettivo dell’amministrazione è fissare tempi “rapidissimi e definitivi” per la conclusione delle opere.

Il sindaco ha inoltre lanciato un chiaro avvertimento alle aziende incaricate: in caso di ulteriori ritardi potrebbe scattare la rescissione dei contratti con l’affidamento degli interventi ad altre imprese attraverso procedure di somma urgenza.

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